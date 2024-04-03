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        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın davasında 1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğerine 27 yıl hapis cezası

        GAZİANTEP'te Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, cesedinin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz'u ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'yu 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:20
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        Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın davasında 1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğerine 27 yıl hapis cezası
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        GAZİANTEP'te Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, cesedinin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muhabbet Toz'u ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, sevgilisi Mehmet Aksu'yu 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı. Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, 2022 yılı Eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. 27 Eylül 2022'de adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cesedine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un yargılanmalarına 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün görülen davanın karar duruşmasına sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada ayrıca Lina Nazlı'nın babası Abdurrahman Erbay ile avukatları da yer aldı.

        ‘BEN GİTTİĞİMDE LİNA ZATEN ÖLMÜŞTÜ’

        Duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Muhabbet Toz, son sözü sorulduğunda pişman olduğunu dile getirdi.

        Mehmet Aksu ise kendisi gördüğünde Lina’nın ölmüş olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Çocuğa eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı. Dışarıda farklı işlerde koşmaması lazım annenin. Bu çocuk uzun süre orada kaldı. Ben yurt dışına kaçabilirdim Muhabbet'i de kaçırırdım ama adalete güvendiğim için kaldım. Sorumluların yargılanacağını düşündüm. Olayın olduğu gün keşke teslim olsaydım. Bunun bedelini ödüyorum. Eğer gerçekten adalet varsa o annenin yargılanması lazım. Bir anne çocuğunu bakıcıya bırakıp geçemez. Çocuk ailenin umurlarında değildi. Tamam bir çocuk öldü çocuklara kim eziyet ediyorsa ceza alsın ancak çocuğun annesi ve babası sorumludur. Olay günü ben eve gittiğimde çocuk zaten vefat etmişti" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Muhabbet Toz hakkında; 'Beden ve ruh sağlığı yönünden kendisini savunamayacak çocuğu kasten öldürme' suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca ‘çocuğa eziyet’ suçundan 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanık Mehmet Aksu hakkında ise, ‘Kasten öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıl ve ‘Çocuğa eziyet’ suçundan 7 yıl hapis cezası vererek, indirim uygulamadı.

        ‘HİÇBİRİNE İNDİRİM UYGULANMADI’

        Duruşma çıkışında konuşan Lina Nazlı'nın babasının avukatı Ayça Kara Sığırcı, mahkemenin kararının yerinde olduğunu belirterek, "Biz bu çocukların bu toplumda huzurlu bir hayat sürmesi için mücadele ediyoruz. El birliği ile biz aslında çocuğun hakkını aramak için yola çıkarken güzel bir sonuç elde ettik. Sanıkların birisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl, diğer sanık hakkında da kasten öldürmeye iştirakten 20 yıl ve aynı çocuğa eziyet suçundan 7 yıl olarak toplamda 27 yıl ceza verdi. Hiç birine indirim uygulamadı" dedi.

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