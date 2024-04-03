Gaziantep FK'de kötü gidişat devam ediyor

Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Acosta'nın tedavisi ise devam ediyor.

Gaziantep ekibinde üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Nita ve Maxim bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Taraftarı önünde Alanyaspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ligin düşme hattına demir atan Güneydoğu ekibi, geride kalan 6 maçta sadece tek galibiyete ulaşabildi. Bu süreçte evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken diğer karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK son oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

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