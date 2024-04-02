Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy (Dk. 43 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk.45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 67 Max Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 76 Furkan Soyalp), Markovic (Dk. 76 Bikel), Dragus
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 80 Fatih Aksoy), Richard (Dk. 76 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pione Sisto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 80 Hwang)
Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 Hassan, Dk. 32 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Aliti, Dk. 89 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
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