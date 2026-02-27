Canlı
        Gaziantep Haberleri

        GAÜN'de "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" etkinliği düzenlendi

        Gaziantep Üniversites'nde (GAÜN) "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 15:53
        GAÜN'de "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" etkinliği düzenlendi

        Gaziantep Üniversites'nde (GAÜN) "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" konulu etkinlik gerçekleştirildi.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, işlenen dolandırıcılık olayları ve internet suçları hakkında bilgilendirildi.


        Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerine e-posta hesabı, iban bilgisi, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgisi gibi kişisel verilerin paylaşımının geleceğe etkileri anlatıldı.


        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları etkinlikte yaptığı sunumda, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, telefon numarası ve banka hesabı kiralama, sahte internet siteleri, yatırım ve kripto para dolandırıcılığı ve banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri de yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri, suçla mücadelenin operasyon boyutu ve internet kullanımında teknik olarak dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.


        Siber uzmanlar isedolandırıcıların kullandığı güncel teknikler, dijital hijyen kuralları, kişisel veri güvenliği için alınması gereken bireysel önlemleri anlattı.


        Yetkililer, etkinliğin sonunda öğrencilerin soruları yanıtladı.

