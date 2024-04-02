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        Gaziantep FK - Alanyaspor: 0-3

        STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat GüzGAZİANTEP FK: Nita- Ertuğrul Ersoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:35
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        Gaziantep FK - Alanyaspor: 0-3
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        STAT: Gaziantep Kalyon

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Suat Güz

        GAZİANTEP FK: Nita- Ertuğrul Ersoy (Dk. 42 Arda Kızıldağ), N'koulou, Djilobodji (Dk. 45 Badji), Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Monteiro (Dk. 66 Gradel), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 75 Furkan), Markovic (Dk. 75 Bikel), Dragus

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Dk. 79 Fatih Aksoy) , Richard(Dk. 75 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 86 Pıone Sısto), Yusuf Özdemir (Dk. 86 Lima), Hassan (Dk. 79 Jo Hwang)

        GOLLER: Dk. 5- 71 Ahmed Hassan, Dk. 32 oğuz Aydın (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Aliti, Hadergjonaj (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

        3’üncü dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Leroy Fer’in ara pasında topla buluşan Yusuf Özdemir’in kaleci ile karşı karşıya vuruşunu kaleci Nita kurtardı.

        5’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Richard’ın ortasında topa iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1

        19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Uğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

        30’uncu dakikada gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan atılan uzun topla sol kanatta buluşan Markovic, topla birlikte ceza sahasına girdi. Markovic’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut az farkla auta çıktı.

        32’nci dakikada orta alandan başlayan Alanyaspor atağında Ahmed Hassan’ın aşırtma ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şut ağlara gitti: 0-2

        46’ncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus’un ceza sahası içerisine ortasında Monterio’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        71’inci dakikada savunmada kaybedilen topu alan Efecan Karaca topu Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz’un ara pasında topla buluşan Ahmed Hassan’un vuruşu ağlara gitti: 0-3

        77’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bikel’in ortasında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışındaki Mustafa Eskihellaç’ın sert şutu direkten döndü.

        82’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ogün’ün doğrudan kaleye sert şutu direkten döndü.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-0’lık konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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