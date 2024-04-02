Gaziantep'te eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı

Gözaltına alınan Yusuf Kenan S'nin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Doğan S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

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