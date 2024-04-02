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        Gaziantep'te eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı

        Gaziantep'te tartıştığı eniştesini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:57
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        Gaziantep'te eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı
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        Gaziantep'te tartıştığı eniştesini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Yusuf Kenan S. (51), eniştesi Doğan S'nin (50) Şehitkamil ilçesine bağlı Nuripazarbaşı Mahallesi Çamlıca Konutları'ndaki evine gitti.

        İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Kenan S, tabancayla eniştesine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Doğan S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Yusuf Kenan S'nin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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