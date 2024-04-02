Gaziantep'te 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde bir otomobil durduruldu.
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 991 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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