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        Gaziantep'te 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:04
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        Gaziantep'te 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçta 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçe girişinde bir otomobil durduruldu.

        Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 991 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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