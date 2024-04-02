Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den seçim değerlendirmesi:

Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Fatma Şahin, seçimi geride bırakarak hizmet belediyeciliğinin örneklerini sergileyeceklerini bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, vatandaşlara kendisine destek verdiği için teşekkür etti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerini geride bıraktıklarını hatırlatan Şahin, "Her seçimde olduğu gibi bu seçim süreci içerisinde de tecrübe kazandık. Seçim dönemleri, sorumluluğunu üstlendiğimiz vatandaşları daha iyi anlamak için önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.