Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

        AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

        Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

        DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

        İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

        Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 25 kişi hayatını kaybetti
        Şişli'de yangın faciası! 25 kişi hayatını kaybetti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den seçim değerlendirmesi:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den seçim değerlendirmesi:
        Gaziantep'te eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı
        Gaziantep'te eniştesini öldüren zanlı gözaltına alındı
        Gaziantep'te 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
        Polis memuru, tartıştığı eniştesini öldürdü
        Polis memuru, tartıştığı eniştesini öldürdü
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı