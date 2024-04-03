Nurdağı'nda seçim sonuçlarına itiraz edildi

İlçede kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 51 oy farkla kaybeden Yeniden Refah Partisi, bazı oyların geçersiz sayılması için hazırladığı itiraz dilekçesini İlçe Seçim Kuruluna sundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bazı oyların geçersiz sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu.

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