Gaziantep'te yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarda yılda bin 800 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığı açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Burç Yazıbağ’da 15 bin metrekare alana içerisinde modern ameliyathaneler, mama üretim merkezi, alttan ısıtmalı barınakların bulunduğu yeni barınak kurulduğunu hatırlattı.

Sokak hayvanları için bu alanda 60 bin metrekarelik rehabilitasyon alanının da bulunduğunu ve her yıl ortalama bin 800 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığını aktaran Özsöyler, şöyle konuştu: