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        Gaziantep'te yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi ediliyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarda yılda bin 800 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:44
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        Gaziantep'te yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi ediliyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarda yılda bin 800 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığı açıklandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Burç Yazıbağ’da 15 bin metrekare alana içerisinde modern ameliyathaneler, mama üretim merkezi, alttan ısıtmalı barınakların bulunduğu yeni barınak kurulduğunu hatırlattı.

        Sokak hayvanları için bu alanda 60 bin metrekarelik rehabilitasyon alanının da bulunduğunu ve her yıl ortalama bin 800 sokak hayvanının tedavisinin yapıldığını aktaran Özsöyler, şöyle konuştu:

        "250 noktada atık borulardan kurulan besleme noktalarına konulan mamaları da belediyemiz üretiyor. Sıfır atık çalışması kapsamında başlatılan projede şehir hastanesi, üniversiteler, fabrikalar ve lokantalardan gelen yemek artıklarını ayrıştırarak komposto makinalarında yüksek protein değerine sahip mamaya dönüştüren ekipler, bunları da besleme noktalarına ve hayvanseverlere dağıtıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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