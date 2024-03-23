Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Kökçin yönetimindeki 35 AYG 023 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kullandığı 27 KK 827 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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