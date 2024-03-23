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        Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:00
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        Otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Osmaniye otoyolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Kökçin yönetimindeki 35 AYG 023 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kullandığı 27 KK 827 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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