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        Gaziantep Ticaret Borsası Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:52
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        Gaziantep Ticaret Borsası Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
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        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

        GTB'den yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında borsanın Mart ayı faaliyetleri, hububat ve bakliyat ekim alanlarındaki bitki gelişimi, yağış miktarları, hasatta yeni sezon beklentileri ile üye talep ve önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek seçimin ardından Türkiye’nin uzun süre seçimsiz bir koridora gireceğini, iş dünyası olarak beklentilerinin bu konjonktürde ekonomiye daha fazla odaklanılması olduğunu ifade etti.

        Türkiye’nin her zamankinden çok daha fazla çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, "İş dünyası olarak ülkemizi ve çalışma hayatını en iyi noktaya taşımak için elimizden gelen tüm katkıyı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        GTB Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

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