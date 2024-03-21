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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:50
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Nizip, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin adresleri ve araçlarında arama yapan ekipler, 8 bin 750 paket kaçak sigara, 23 bin 800 boş makaron, 90 kilogram kaçak tütün, 50 cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 5 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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