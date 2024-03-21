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        HKÜ'de "Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) "Teknoloji ve Rekabet Üstünlüğü: Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:08
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        HKÜ'de "Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) "Teknoloji ve Rekabet Üstünlüğü: Geleceğin Meslekleri için Stratejiler" semineri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi amfisinde düzenlenen seminerle, Mühendislik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) iş birliğinde yapılan çalışmalarla öğrencilerin bilgi düzeyini artırılması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Strateji Takım Yöneticisi Dr. Erol Yücel, teknolojinin hızla ilerlediğini belirtti.

        Önceliğin her zaman nitelikli insan gücünde olduğunu aktaran Yücel, şöyle konuştu:

        "Nitelikli insanlar, teknolojiyi geliştirerek rekabet avantajı sağlarlar. Sizin de teknolojiyi, kendi rekabet gücünüzü artıracak şekilde kullanmanız önemlidir. Kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz gerekmektedir. Rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için yapılması gereken en önemli iş, anlamlı farklılıklar geliştirebilmek ve bunu hızla sunabilmektir."

        HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de üniversite olarak teknolojinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

        Dereli, "Üniversite olarak geleceği şekillendirebilecek, yetenekli, girişimci ve yenilikçi uzmanları yetiştirmek ve sektöre kazandırarak, ülkemizin her sahada güçlenmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Seminere, rektör yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakçı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Hasoğlu, akademisyen ve öğrenciler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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