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        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:10
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        Gaziantep'te yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
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        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde 2016 yılı ve öncesinde PKK/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E.E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmasını derinleştiren ekipler, Suriye uyruklu terör örgütü şüphelisinin Gaziantep'te olduğunu da belirledi. Adresi saptanan H.E.E.H., jandarma ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E.E.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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