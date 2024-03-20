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        Gaziantep'te 200 depremzede ve ihtiyaç sahibi aileye iftar verildi

        Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:08
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        Gaziantep'te 200 depremzede ve ihtiyaç sahibi aileye iftar verildi
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        Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi.

        Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay, bir otelde verilen iftarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ecdat yadigarı eserleri ihtişamlı günlerine geri döndürdüğünü söyledi.

        Önceki yıl 25 bölgede başlattıkları iftar programlarını bu yıl 81 ilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslanbay, "Paylaşma kültürünü yaşatmak ukdesiyle hareket ediyoruz. Vakıf kültürü, paylaşma kültürü bu topraklarda doğan bir kültür ve kadim medeniyetimizin şehrinde de vücut bulmuş halini hep beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi.

        Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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