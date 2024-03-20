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        Depremde ampute olan kadın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan fizyoterapistle ilk adımını attı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan 3 gün sonra kurtarılan ve sol kolu ile sol bacağını kaybeden kadın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan fizyoterapistin desteğiyle ilk adımlarını atmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:30
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        Depremde ampute olan kadın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan fizyoterapistle ilk adımını attı
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan 3 gün sonra kurtarılan ve sol kolu ile sol bacağını kaybeden kadın, kendisiyle aynı kaderi paylaşan fizyoterapistin desteğiyle ilk adımlarını atmaya başladı.

        6 Şubat'taki depremlere Kahramanmaraş'taki kliniğinde yakalanan fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, enkazdan 2 gün sonra kurtarıldı. Sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden Büyükardıç, tedavilerinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

        Burada ayak protezine kavuşan genç kadın, tedavi gördüğü merkezde işe başladı. Gelen hastalara yaşama azmiyle örnek olan Büyükardıç, hem tekrar yürüyebilmenin hem de mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, AA muhabirine, merkezde kendisi gibi ampute olan hastaların rehabilitasyonunda, protez ve yürüyüş eğitimlerinde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

        Hastalara tedavi programı uyguladığını dile getiren Büyükardıç, "Benim gibi ampute olan insanlarla çalışınca hem birbirimizi daha iyi anlıyoruz hem de daha güçlü ve daha azimli oluyorlar. Onlara rol-model olmaya çalışıyorum. Bu duygu beni çok motive ediyor, özgüvenimi arttırıyor, hem de mesleğe tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Hastalarımızla birbirimizi çok seviyoruz, biraz onları zorlasam da gayet motiveyiz, eğleniyoruz seanslarımızda." diye konuştu.

        - "Yorulmadan yürümek istiyorum"

        Büyükardıç'ın desteği ve tedavisiyle ilk adımlarını atmaya başlayan Ayşegül Kayadibi, 6 Şubat depremlerine Nurdağı'nda yakalandığını, 3 gün enkaz altında kaldığını anlattı.

        Sol ayağını ve sol kolunu kaybettiğini, 6 aylık hastane sürecinin ardından protez merkezine başvurduğunu dile getiren Kayadibi, şunları kaydetti:

        "Şu an protez aşamasındayız, hayatımı daha aktif yaşayabilmek için protezimin çok büyük bir desteği olacak. Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayacağım, istediğim yere tek başıma özgürce gidebileceğim. Oturmayı seven biri değilim, çok aktiftim, şu an en çok istediğim, yorulmadan yürümek istiyorum. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu, bunu sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Merkezdeki herkes çok pozitif, enerjik, bu beni daha çok motive ediyor. Zeynep hocamızın azmine hayran kalıyorum ve hocam başardıysa ben de başarabilirim diyorum."

        - Tek ampute fizyoterapist

        Büyükşehir Belediyesi Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlusu Uzman Fizyoterapist Enver Katırcı ise insanların deprem öncesindeki hayatlarını sürdürebilmelerini istediklerini söyledi.

        Katırcı, "Vatandaşların tekrardan hayata dönebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun da en güzel örneği Zeynep hanım. Bir fizyoterapist olarak tek ampute fizyoterapist. Merkezimizde bizimle beraber çalışıyor ve hastalara büyük bir umut oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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