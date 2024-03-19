Gaziantep FK, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı fırsat olarak görüyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilecek arayı fırsat olarak gördüklerini, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip kalan müsabakalara odaklanacaklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Oyuncuların maçta iyi bir performans gösterdiğini aktaran Yılmaz, ortaya konulan oyundan memnun olduğunu ifade etti.

Gaziantep FK'nin ruhunda pes etmenin olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son maçımızda şanssız şekilde yenildik. Maçı kazanmak için büyük çaba gösterdik ama sonuca ulaşamadık. Özellikle kaleyi çok yokladık ama olmayınca olmuyor. Şimdi milli araya girdik. Oyuncularımız izinden sonra yine antrenmanda buluşacak. Milli ara bir fırsattır şu an. İnşallah bu arayı en iyi şekilde geçirip önümüzdeki maçlara odaklanmak istiyoruz. Gaziantep hep birlikte başaracak. Buna olan inancımız tam. Hocamıza, futbolcularımıza, taraftarımıza kısacası tüm camiaya güveniyoruz."

Süper Lig'de topladığı 31 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlı takım, ligin 31. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.