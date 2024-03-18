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        Gaziantep'te tankerin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:58
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        Gaziantep'te tankerin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı
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        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille yakıt tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkiinde Türkan Yıldırım yönetimindeki 01 ABU 10 plakalı otomobille O.D. yönetimindeki 01 AOB 459 plakalı yakıt tankeri çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan otomobil sürücüsü Türkan Yıldırım'ın Nurdağı'ndaki Nurten Öztürk İlkokulunda öğretmen olarak görev yaptığı ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesinden Nurdağı'na göreve geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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