Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Kadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkan vekili Ahmet Aslan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Öğrenciler tarafından şiir okunması ve tiyatro gösterisinin ardından program sona erdi.​​​​​​​

Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam edilen törende Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 106. Topçu Alay Komutanlığından askeri personel, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.