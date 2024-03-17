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        2 kardeş, arazi tartışmasında babasını öldürüp annesi ve kardeşini yaraladı

        GAZİANTEP'te, Abdurrahman Açıkbaş (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler, iddiaya göre arazi paylaşımı taleplerine kabul etmeyen babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anneleri Gonca Açıkbaş ve kardeşleri Müslüm Caner Açıkkbaş'ı (20) gece saatlerinde çıkan tartışmada bıçakladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:05
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        2 kardeş, arazi tartışmasında babasını öldürüp annesi ve kardeşini yaraladı
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        GAZİANTEP'te, Abdurrahman Açıkbaş (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler, iddiaya göre arazi paylaşımı taleplerine kabul etmeyen babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anneleri Gonca Açıkbaş ve kardeşleri Müslüm Caner Açıkkbaş’ı (20) gece saatlerinde çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Müslüm Açıkbaş, kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisi sürerken, şüpheli kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Halaf Açıkbaş ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, uzun süre önce babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istedi. 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi kabul etmedi. Dün sabah saatlerinde aynı taleple gelen ve olumsuz yanıt alan 2 kardeş, babalarına ait fıstık bahçesine gitti ve traktörle buradaki ağaçları yıktı. Gece saatlerinde ise iki kardeş yine babalarının evine giderek arazi paylaşımını yapmasını isteyerek tartıştı. Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş’ı otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bunu öğrenen Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşe saldırdı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Müslüm Açıkbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayın ardından kaçan Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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