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        İslahiye Kaymakamı Soylu, görev başındaki jandarma personelini ziyaret etti

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sahur vaktinde denetim yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:58
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        İslahiye Kaymakamı Soylu, görev başındaki jandarma personelini ziyaret etti
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sahur vaktinde denetim yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti.

        Kaymakam Soylu ile ilçe Jandarma Komutanı Vahdet Erdoğan, İslahiye-Hatay kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek baklava ikram etti.

        Personele başarı dileyen Soylu, güvenlik güçlerinin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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