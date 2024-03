Bakan Yerlikaya: Vatandaşımıza kimse şekil yapamaz, racon kesemez (2)

ŞEHİTAİLELERİ VE GAZİLERLE İFTARDA BULUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’te şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Programa Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şehitlerin aziz canlarıyla, gazilerin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Ecdadımızın izinde olan bizler daha 12’sindeki ana kuzusu Mehmet Kamil’i, Şahin Bey’i, Molla Mehmet’i, cepheye erzak taşırken şehit edilen 14 evladımızı, koşar adım şehadete eren yiğitlerimizi, ve nice adsız kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ve dün olduğu gibi bugün de aynı bilinç ve inançla, canımız, malımız, kanımız pahasına, bu kutsal emanetleri koruyoruz. Çünkü bizler, şehadeti en yüce rütbe biliriz. Şehadet mertebesine ulaşmayı dünyadaki her şeyden daha değerli ve aziz biliriz. Bizi bölmek isteyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, her seferinde acı bir yenilgiyi tattılar, tatmaya da devam edecekler inşallah. Bizler, bir arada ve kardeşçe yaşarız. Bizim aile değerlerimiz, millet olma vasfımızı belirlemiştir. Bunu cümle alem böyle bilsin. Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz; bizlerin, bu aziz milletin göz bebeğidir, baş tacıdır. Ebediyen de böyle olacaktır. Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız madalyalar bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiçbirimiz, hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet sizlerin kıymetini, değerini asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz" dedi.

‘ÜLKEMİZE UZANAN ELLERİ KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Bakan Yerlikaya, hem kara hem mavi vatanda Türkiye’ye uzanmaya kalkan elleri kırmaya devam edeceklerini anlatarak, şöyle dedi:

"İçişleri Ailesi olarak bizler, 'Kara Vatan’da da, 'Mavi Vatan’da da, ülkemize uzanmaya kalkan

elleri kırmaya devam ediyoruz. Dağ başlarında kahramanlarımız var. Sarp kayalıklarda kahramanlarımız var. Onların nefeslerinin ulaşmadığı, uyak izlerinin olmadığı tek karış vatan toprağı yok. Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetini ilelebet taşımaya devam edeceğiz."