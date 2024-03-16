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        Gaziantep'te trafiğe açılan tünel 25 dakikadaki mesafeyi 1 dakikaya indirdi

        Şahinbey Belediyesinin inşa ettiği ve Şehreküstü Kavşağı ile Yeşilvadi Bulvarı'nı birbirine bağlayan "100. Yıl Tünelleri" trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:13
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        Gaziantep'te trafiğe açılan tünel 25 dakikadaki mesafeyi 1 dakikaya indirdi
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        Şahinbey Belediyesinin inşa ettiği ve Şehreküstü Kavşağı ile Yeşilvadi Bulvarı'nı birbirine bağlayan "100. Yıl Tünelleri" trafiğe açıldı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni bir eseri vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yapımının yaklaşık 11 ay süren tünellerin şehir trafiğine ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Tahmazoğlu, "Normalde en az 2 yıl sürecek çalışmanın gerektiği tünelin vatandaşın hizmetine bir an önce sunmak için hep birlikte gece gündüz çalıştık. 7 ay gibi kısa bir sürede 35 bin kamyon hafriyat çıkarıldı. Bunun ardından çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemleri tamamlandı. Tünellerimizin maliyeti 1 milyar lira." ifadelerini kullandı.

        Tahmazoğlu, tünellerin elektronik, mekanik kısımları için 2 ay çalışacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yapmayı planladıklarını dile getirdi.

        - Tünel 3 yılda maliyetini karşılayacak

        Ramazan ayı sebebiyle tünelleri trafiğe açtıklarına işaret eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Tünel Şehreküstü Kavşağı’nı Yeşilvadi Bulvarı’na bağlayan önemli bir yol oldu. Normalde 25 dakika süren bir yolu, biz tünel geçişiyle 1 dakikaya indirdik. Bağlantı yollarıyla birlikte 6 kilometrede burada yol yaptık. Tünelden günlük 13 bin 500, yıllık ise 5 milyon araç geçiş yapacak. Tünel 3 yılda kendisini amorti ediyor. Gaz salınımı, hava kirliliğini ve zaman kaybını ortadan kaldıracak, insanımız trafikte harcanan zamanını sevdiklerine ayıracak. Yaptığımız 3 katlı köprülü kavşak ile Gaziantep Şehir Hastanesi'nden buraya kadar trafikte beklemeden hızlı bir ulaşım imkanı sağlanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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