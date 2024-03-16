Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Recep, öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkan Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen bağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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