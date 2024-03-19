İslahiye'de stadyum tribünlerinin yıkımına başlandı
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu tribünlerinin yıkılmasına başlandı.
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu tribünlerinin yıkılmasına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilenen stadyumun 1500 kişilik tribünlerinin yıkılması için çalışmalara başlandı, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Stadyumda teknik ekiplerin yaptıkları incelemelerinin ardından yıkım kararı verildiğini belirten Vural, şunları kaydetti:
"Birçok anımızın olduğu stadyumumuzdaki tribünlerin depremde hasar görmesi nedeniyle bugün yıkımına başlandı. Başlanacak çalışmalarla en kısa sürede stadımızın yeni tribünleri olacak."
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