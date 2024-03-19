İslahiye'de stadyum tribünlerinin yıkımına başlandı

"Birçok anımızın olduğu stadyumumuzdaki tribünlerin depremde hasar görmesi nedeniyle bugün yıkımına başlandı. Başlanacak çalışmalarla en kısa sürede stadımızın yeni tribünleri olacak."

Stadyumda teknik ekiplerin yaptıkları incelemelerinin ardından yıkım kararı verildiğini belirten Vural, şunları kaydetti:

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