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        İslahiye'de stadyum tribünlerinin yıkımına başlandı

        Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu tribünlerinin yıkılmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:00
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        İslahiye'de stadyum tribünlerinin yıkımına başlandı
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        Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Atatürk Stadyumu tribünlerinin yıkılmasına başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilenen stadyumun 1500 kişilik tribünlerinin yıkılması için çalışmalara başlandı, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Stadyumda teknik ekiplerin yaptıkları incelemelerinin ardından yıkım kararı verildiğini belirten Vural, şunları kaydetti:

        "Birçok anımızın olduğu stadyumumuzdaki tribünlerin depremde hasar görmesi nedeniyle bugün yıkımına başlandı. Başlanacak çalışmalarla en kısa sürede stadımızın yeni tribünleri olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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