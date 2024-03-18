Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, rol alan öğrencilere oyunda gösterdikleri başarıdan dolayı hediye ve çiçek takdim etti.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Müzesi'nde Ayintap Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri tarafından "Son Kale Çanakkale" tiyatro oyununu sahnelendi.

Gaziantep'te liseli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.

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