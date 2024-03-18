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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Gaziantep'te liseli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:59
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Gaziantep'te liseli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.

        Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Müzesi'nde Ayintap Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri tarafından "Son Kale Çanakkale" tiyatro oyununu sahnelendi.

        Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, rol alan öğrencilere oyunda gösterdikleri başarıdan dolayı hediye ve çiçek takdim etti.

        Öğrencileri izlemeye gelen aileleri, oyunu gözyaşlarıyla izlediler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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