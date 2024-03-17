Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde F.T. yönetimindeki 27 AOJ 211 plakalı otomobil, S.Ü. idaresindeki 27 ARH 753 plakalı otomobil ve S.K'nin kullandığı 33 CJJ 39 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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