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        Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:09
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        Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde F.T. yönetimindeki 27 AOJ 211 plakalı otomobil, S.Ü. idaresindeki 27 ARH 753 plakalı otomobil ve S.K'nin kullandığı 33 CJJ 39 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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