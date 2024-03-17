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        Gaziantep'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:36
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        Gaziantep'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde düzenlenen "Çember" operasyonları kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, 10 yıldır firari olan ve "11 ayrı suçtan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

        Hükümlü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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