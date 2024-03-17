Gaziantep'te 10 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, 10 yıldır firari olan ve "11 ayrı suçtan" hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde düzenlenen "Çember" operasyonları kapsamında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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