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        İşten tazminatsız çıkarılan depremzede hukuk mücadelesini kazandı

        Gaziantep'te 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kent merkezinden ayrılan, çağrıldığı işine 3 gün gidemediği için kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:30
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        İşten tazminatsız çıkarılan depremzede hukuk mücadelesini kazandı
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        Gaziantep'te 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kent merkezinden ayrılan, çağrıldığı işine 3 gün gidemediği için kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı.

        Kent merkezinde oturan işçi Ö.E, depremlerden sonra ailesini alarak Kahramanmaraş'taki köyüne gitti.

        Çalıştığı fabrikadan 13 Şubat'ta işe çağrılan Ö.E, evinde hasar tespit çalışmaları yapılmadığını ve ailesinin yanında kalması gerektiğini belirterek süre istedi ancak olumlu yanıt alamadı. İşe 3 gün sonra giden Ö.E, devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını öğrenince yaklaşık 5 yıllık tazminatını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

        Gaziantep 6. İş Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından karar açıklandı.

        İş Kanunu'na göre "işçinin haklı bir sebebe dayanan devamsızlığının maruz görülmesi gerektiği" hatırlatılan kararda, şu ifadeler yer aldı:

        "İşçinin 13-16 Şubat 2023 tarihlerindeki devamsızlığı mazur görülebilir olarak değerlendirilmiştir. Dosya arasında bulunan Çevre İl Müdürlüğü cevabi yazısında da açıklandığı üzere davacının Gaziantep'te bulunan evinde hasar tespit çalışmaları 19 Şubat 2023 itibarıyla yapılabilmiş ve konutun az hasarlı olduğu anlaşılmıştır. Bu hal ve şartlarda davacının ailesi ile birlikte henüz hasar tespit çalışması dahi yapılmayan eve gelip işine devam edebilmesine de imkan görülmemiştir. Bu nedenle işverenin sunduğu devamsızlık tutanakları dikkate değer görülmemiştir. Kaldı ki işçi, beyanına ve hayat tecrübesine göre makul olduğu değerlendirilen depremin etki ve şokunu atlatıp ulaşım imkanının başladığı 17 Şubat itibarıyla işe geldiği ve çalıştığı hususu sabittir."

        Kararda, işveren tanıklarının işçinin 17 Şubat'ta "bir daha işe gelmeyeceği" yönünde sözlü beyanlarda bulunduğu belirtilen kararda, "5 yıla yakın kıdemi olan işçinin durduk yere ve hele de şehir ve ülke gündeminde deprem gibi olumsuz bir etki var iken kıdem ve ihbar tazminatını yakacak ve işsizlik ödeneği de alamayacak bir şekilde iş akdini sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Söz konusu tarihlerdeki devamsızlığın makul ve mazur görülebilecek nedenlere dayalı olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle de işverenin iş akdini haklı gerekçeyle sona erdirdiği ispat edemediği kabulüyle davacının bilirkişi raporu ile hesap edilen kıdem ve ihbar tazminatı ödemesine hükmedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        İşçi, yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazandı.

        - "Ulaşım imkanının gerçekten çok kısıtlı olduğu tespit edildi"

        İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine, işten çıkarmada açık bir haksızlık olduğunu düşünerek hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

        Mahkemenin hakkaniyetli ve adil bir yargılama yaptığına inandıklarını dile getiren Akıllar, şunları kaydetti:

        "Mahkeme aşamasında yapılan araştırmalarda, gerçekten işe başlama tarihinde işçinin evinde hasar tespitinin yapılmadığı, ayrıca ulaşım imkanının gerçekten çok kısıtlı olduğu tespit edildi. Mahkeme, işe başlama tarihinde işe gidememenin maruz görülebilir gerekçeye dayandığı, mücbir sebep olduğu ve bu nedenlerle işçinin işi bırakıp tazminatını yakacak, işsizlik maaşı dahi alamayacak şekilde iş akdinin sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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