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        Gaziantep'te oğulları tarafından bıçaklanan baba öldü

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:18
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        Gaziantep'te oğulları tarafından bıçaklanan baba öldü
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ve A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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