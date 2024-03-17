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        Gaziantep'te babalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde babalarını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:18
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        Gaziantep'te babalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde babalarını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

        İlçeye bağlı kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada babaları Müslüm A'yı bıçaklayarak öldüren H.A. ve A.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde dün, kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ile A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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