Gaziantep'te babalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı

Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde dün, kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ile A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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