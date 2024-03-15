Gaziantep'te dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşları yardımcı olmak vaadiyle banka kartlarını alıp, onun yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çeken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 6 vatandaşı dolandırdığı tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.