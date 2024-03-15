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        Gaziantep'te dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:41
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        Gaziantep'te dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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        Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşları yardımcı olmak vaadiyle banka kartlarını alıp, onun yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çeken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, bu yöntemle 6 vatandaşı dolandırdığı tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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