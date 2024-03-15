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        Gaziantep'te çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:32
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        Gaziantep'te çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Deniz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Dalgacı'ya (50), plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Dalgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Dalgacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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