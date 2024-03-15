Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ahmet E, Gazikent Mahallesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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