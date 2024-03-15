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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:46
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Ahmet E, Gazikent Mahallesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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