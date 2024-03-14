Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız (3)

ÖĞRETMENLERİLE İFTARDA BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep’teki ziyaretleri sırasında öğretmen ve okul müdürleri ile iftar programında bir araya geldi. Programa; Bakan Tekin’in yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, müfredat ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hem çocuklara fazla yüklenmeden hem de öğretmenlerin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olmak için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Haziran ayından bu yana yaptığımız işlerin hemen hemen tamamının odağında öğretmen arkadaşlarımızın mesleki haysiyet ve onurlarını koruyacak tedbirler almak var. Attığımız her adımda bu hususu gözeterek hareket ediyoruz. Son günlerde tartışma konularından bir tanesi de müfredat ile ilgili tartışmalar. Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim. Alabilecekleri şeyi verelim. Hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemi gerekçelerden bir tanesi de bu. Biz bir aile olarak tüm bu sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilecek durumdayız.’’

Bakan Tekin, konuşmasının ardından öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.