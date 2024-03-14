Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız (3)

        ÖĞRETMENLERİLE İFTARDA BULUŞTUMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'teki ziyaretleri sırasında öğretmen ve okul müdürleri ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖĞRETMENLERİLE İFTARDA BULUŞTU

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep’teki ziyaretleri sırasında öğretmen ve okul müdürleri ile iftar programında bir araya geldi. Programa; Bakan Tekin’in yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, müfredat ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, hem çocuklara fazla yüklenmeden hem de öğretmenlerin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olmak için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Tekin, şunları söyledi:

        “Haziran ayından bu yana yaptığımız işlerin hemen hemen tamamının odağında öğretmen arkadaşlarımızın mesleki haysiyet ve onurlarını koruyacak tedbirler almak var. Attığımız her adımda bu hususu gözeterek hareket ediyoruz. Son günlerde tartışma konularından bir tanesi de müfredat ile ilgili tartışmalar. Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim. Alabilecekleri şeyi verelim. Hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemi gerekçelerden bir tanesi de bu. Biz bir aile olarak tüm bu sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilecek durumdayız.’’

        Bakan Tekin, konuşmasının ardından öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te öğretmenlerle iftar programında bul...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te öğretmenlerle iftar programında bul...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te eğitim ve sanat merkezinin aç...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te eğitim ve sanat merkezinin aç...
        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi
        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi
        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital b...
        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital b...
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına odaklandı
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına odaklandı
        Kaymakam Soylu, depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu
        Kaymakam Soylu, depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu