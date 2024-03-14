Kaymakam Soylu, depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Soylu ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldıktan sonra inşasına başlanan Kozdere Mahallesindeki 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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