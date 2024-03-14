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        Kaymakam Soylu, depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için ilçede yapımına başlanan 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:15
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        Kaymakam Soylu, depremzedeler için yapılan evlerde incelemelerde bulundu
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, depremden etkilenen vatandaşlar için ilçede yapımına başlanan 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Soylu ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldıktan sonra inşasına başlanan Kozdere Mahallesindeki 124 çelik evin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Soylu, alandaki yüklenici firma yetkililerinden de bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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