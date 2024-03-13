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        İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:14
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        İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi
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        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Mart ayı muhtarlar toplantısı Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ilgili kurum amilleri ve muhtarlar katıldı.

        Her iki ilçede yapılan toplantılarda mahalle muhtarlarının soruları cevaplanırken muhtarların görüş ve önerileri alındı.

        AFAD, TOKİ, Gaziantep Büyükşehir ve diğer kurumlar tarafından yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda 6 Şubat 2023 depremleri ardından tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri gibi konular da ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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