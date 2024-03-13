Gaziantep'te gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

Durumu ağır olan yaralılar, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikanın gaz tankerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi.

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