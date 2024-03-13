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        Gaziantep'te gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:12
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        Gaziantep'te gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, gaz tankerinin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikanın gaz tankerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Patlamada yaralanan işçiler A.B. (25) ile C.Y. (23), 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan yaralılar, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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