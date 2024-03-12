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        Kendisini tabancayla vuran husumetlisini bıçaklayarak öldürüldü

        GAZİANTEP'te Hasan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:00
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        Kendisini tabancayla vuran husumetlisini bıçaklayarak öldürüldü
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        GAZİANTEP'te Hasan M., kavgada kendisini tabanca ile yaralayan husumetlisi Ümit Hıyamlıoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Ümit Hıyamlıoğlu ile Hasan M., sokakta karşılaşınca önce tartışma ardından kavga çıktı. Kavgada Ümit Hıyamlıoğlu tabanca ile Hasan M.'yi vurdu. Yaralanan Hasan M. ise Ümit Hıyamlıoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ümit Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Hıyamlıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin kısa sürede yakaladığı Hasan M. ise tedavisi için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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