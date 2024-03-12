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        Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:28
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        Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikten sonra evinde oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'e yenildi, Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor ve Yılport Samsunspor ile berabere kaldı.

        Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında galibiyetle sahasındaki 9 maçlık kazanamama serisine son verdi.

        - Küme düşme hattından çıktı

        Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de küme düşme hattından çıktı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 31 puanla ligde 15. sıraya yükseldi.

        - Teknik direktör Selçuk İnan galibiyetle başladı

        Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Kırmızı-siyahlı ekipte Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra Selçuk İnan göreve getirilmişti.

        - Dragus gol sayısını 11'e çıkardı

        Bu arada Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, skorer performansını Beşiktaş karşısında da sergiledi.

        Rumen futbolcu, Beşiktaş müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.

        - 5 oyuncu kart sınırında

        Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ, Bikel, Bakata, Nita ve Ertuğrul Ersoy, sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

        Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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