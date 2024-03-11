Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0
STAT:KalyonHAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner ÖzaralGAZİANTEP FK: Nita – Ertuğrul Ersoy, N'koulou, Djilobodji, MBakata, Ogün Özçiçek, Sorescu, Monteiro (Dk.
STAT:Kalyon
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
GAZİANTEP FK: Nita – Ertuğrul Ersoy, N'koulou, Djilobodji, MBakata, Ogün Özçiçek, Sorescu, Monteiro (Dk. 75 Max Gradel), Maxim (Dk. 90+1 Jevtovic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Badji), Dragus (Dk. 90+4 Furkan Soyalp)
BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Onur Bulut (Dk. 62 Aboubakar), Necip Uysal, Worrall, Masuaku, Al-Musrati (Dk. 54 Amartey), Rashica, Gedson, Zaynutdinov (Dk. 46 Cenk Tosun), Muçi (Dk. 62 Ghezzal), Semih Kılıçsoy
GOLLER: Dk. 9 Sorescu, Dk. 85 Dragus (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Ertuğrul Ersoy, Nita (Gaziantep FK), Necip Uysal, Masuaku, Ghezzal (Beşiktaş)
Süper Lig'in 29'uncu hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.
9’uncu dakikada Al-Musrati'nin pas hatasının ardından gelişen ev sahibi ekibin atağında Maxim’in pasını Monterio ceza alanı içerisindeki Sorescu’ya aktardı. Sorescu plase vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
32’nci dakikada Zaynutdinov'un pasıyla ceza alanı dışında buluşan Rashica’nın vuruşu kaleci Nita’da kaldı.
Gaziantep FK, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
60’ıncı dakikada Muçi'nin vuruşunda savunmadan dönen topla buluşan Worrall’ın şutu üstten auta çıktı.
71’inci dakikada Cenk’in kafa pasıyla topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
79’uncu dakikada Max Gradel’in pasıyla ceza alanında buluşan Dragus’un vuruşu kalecide kaldı.
85’inci dakikada Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç’ın pasıyla ceza alanına giren Dragus, rakibini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
87’nci dakikada Semih Kılıçsoy, ceza alanı içerisinde Sorescu tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
89'uncu dakikada atışı kullanan Cenk Tosun'un kalenin ortasına doğru yaptığı vuruşta top kaleci Nita’da kaldı.
90+2’nci dakikada Cenk’in pasıyla ceza alanına giren Aboubakar’ın vuruşunu kaleci Nita kornere çelerek önledi.
Gaziantep FK, maçı 2-0 kazandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.