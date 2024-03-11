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        Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:03
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        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 1-0 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Dragus kaydetti.

        Beşiktaş mücadelenin 88. dakikasında Semih Kılıçsoy ile penaltı kazandı fakat topun başına geçen Cenk Tosun penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 31'e yükseltirken Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        MUSRATI SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta Al-Musrati 53. dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.

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        Siyah-Beyazlılarda Al-Musrati yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

        GAZİANTEP FK PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

        31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

        Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

        63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

        79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

        85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

        88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

        90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

        Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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