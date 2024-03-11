Gaziantep'te işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Nurettin S. idaresindeki 27 AHH 635 plakalı işçi servisi, ilçe merkezi girişindeki orta refüjde bulunan direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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