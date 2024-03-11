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        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi

        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:23
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        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi
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        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konulu konferans düzenlendi.

        Sanko Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

        Öztürk, teknoloji bağımlılığını, internet, akıllı telefon, sosyal medya ya da dijital oyun bağımlılığı şeklinde kendini gösterdiğini, aynı zamanda davranışsal bağımlılık türü olarak da kabul edildiğini ifade ederek, kişinin bilinçsiz, kontrolsüz ve takıntılı bir şekilde zamanını boşa harcayarak, kendini sosyal hayattan soyutladığına dikkati çekti.

        Teknolojik cihazların günlük yaşamımızdaki yadsınamaz yeri ve artan kullanımları göz önünde bulundurulduğunda bağımlılık düzeyine ulaşmasının şaşırtıcı olmadığını aktaran Öztürk, "Teknoloji bağımlılığı, alkol-madde bağımlılığına benzer şekilde ruhsal, bedensel ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Gerek benzer klinik özellikleri gerekse insan beyninde benzer mekanizmalarla ortaya çıkışı ve beyinde bir dizi değişime yol açması sebebiyle teknoloji bağımlılığını, alkol-madde kullanım bozuklukları gibi ilerleyici bir beyin hastalığı olarak tanımlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Özellikle çocuklar, ergenler ve gençlerin risk grubunu oluşturduğu teknoloji bağımlılığının yine bu gruplarda çok daha olumsuz sonuçlarla ilerlediğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

        "Depresyon, kaygı, öfkelilik, dikkat konsantrasyon sorunları, öğrenme güçlükleri, uyku sorunları gibi ruhsal/bilişsel sorunların yanında obezite, vücut duruş bozuklukları gibi bedensel sorunlar ve akademik başarıda düşme, asosyallik, kişilerarası çatışma gibi sosyal sorunlara da zemin hazırlamaktadır. Özellikle küçük yaş çocuklarda bu durumun önüne geçilmesi için ebeveynlerin ve eğitimcilerin yaklaşımı çok önemlidir."

        Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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