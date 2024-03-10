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        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 tır insani yardım malzemesi yola çıktı

        Gaziantep'ten İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 100 ton gıda ve 20 ton çocuk bezi yardımı gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:09
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        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 tır insani yardım malzemesi yola çıktı
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        Gaziantep'ten İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yaklaşık 100 ton gıda ve 20 ton çocuk bezi yardımı gönderildi.

        Büyükşehir Belediyesi katkı ve koordinasyonunda kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gıda kolilerinin bulunduğu 5 tır, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Vali Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de büyük bir dramın yaşandığını söyledi.

        Dünya tarihinin görmediği büyük bir zulmü hep birlikte izlediklerini ifade eden Çeber, "Biz Gaziantep olarak izlemeyelim, neler yapabiliriz diye, gayret içerisindeyiz. Bugün gönderilen 5 tır, aslında sadece bu 5 tır için söylemiyoruz. Biz bugün bir umut ışığını, bir şeylerin ölmediğini haykırmak istiyoruz. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ekibiyle birlikte canı gönülden kutluyorum." dedi.

        Filistin ve Gazze'nin her zaman gündemlerinde olduğunu aktaran Çeber, yardım projesinin devam edeceğini, ramazan ayında hayırsever iş adamlarının desteğiyle Gazze'ye 300 tır yardım göndermek için gayret içerisinde olacaklarını kaydetti.

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise Gazze'de yaşanan soykırıma karşı dünyanın büyük bir sınav verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İsrail'in yaptığı bu soykırımın karşısında 30 bine aşkın genç, yaşlı, çocuk ve hasta ile mazlumlara yönelik bu bombardımanlara ve soykırıma karşı dünyanın sessizliği gerçekten insanlık adına çok büyük bir dram. Esas itibarıyla vicdanı olan herkes, dünya kurulduğundan beri hak ve batılın olduğunu görüyor. Bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, refah kapısından insani amaçla bile giremediği Birleşmiş Milletler mekanizması var. Birleşmiş Milletler'in aldığı yüzlerce karar olmasına rağmen Filistin lehine hiçbir karar uygulanmıyor. Bu böyle gitmez. Dünyanın, Ortadoğu'nun ve insanlığın adaleti için Gazze'deki bu soykırımın sona ermesi lazım. Bağımsız Filistin devleti kurulmadığı sürece dünyaya barış asla gelemez."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gazze'de çocukların da öldürüldüğüne işaret ederek, "Dünya, 75 yıl önce Birleşmiş Milletler'in kurduğu insan hakları evrensel beyannamesini yaptı. Yaşam hakkı en temel haktır. Eğer Birleşmiş Milletler'in insan hakları beyannamesi çalışsaydı bugün Gazze'deki çocuklar yaşayacaktı." diye konuştu.

        İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından edilen duanın ardından gıda yüklü 5 tır, Mersin Limanı'na uğurlandı.

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