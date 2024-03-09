Çarptığı çocuğun ağır yaralanmasına neden olan otomobil, apartmanın bahçesine düştü

Kaza, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARN 076 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Mustafa D.'ye çarpıp, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa D., Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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