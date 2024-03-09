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        Gaziantep'te otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:09
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        Gaziantep'te otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin apartman bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Serinevler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ARN 076 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 16 yaşındaki M.D'ye çarptıktan sonra apartman bahçesine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Abdülkadir Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılan M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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