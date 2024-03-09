İslahiye'de ramazan hazırlıkları

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz başkanlığında, İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi’nde yapılan toplantıda, ramazan ayında camilerdeki hazırlıklar ve teravih namazı görüşüldü.

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