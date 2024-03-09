İslahiye'de ramazan hazırlıkları
Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü'nce ramazan ayı öncesi, din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü'nce ramazan ayı öncesi, din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi.
İlçe Müftüsü Hasan Kiraz başkanlığında, İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi’nde yapılan toplantıda, ramazan ayında camilerdeki hazırlıklar ve teravih namazı görüşüldü.
Ramazan ayında ilçe merkezindeki 6 Şubat Şehitler Camisi ile Altınüzüm Mahallesindeki Selahaddin Eyyubi Camisinde hatimle teravih namazı kılınacağı belirtildi.
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